LIVE Giro di Catalogna 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi ad 85 km dall’arrivo

Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi ad 85 km dall'arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA COPPI&BARTALI DALLE 11.55LADELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 12.3015:03 Quest’Juan Ayuso non ha avuto la possibilità di guadagnare secondi di abbuono allo sprint intermedio. Come già dimostrato alla Tirreno-Adriatico e nella secondal’iberico dell’UAE Team Emirates – XRG non lascia nulla al caso gettandosi nella mischia, quando possibile, nelle volate poste prima dell’arrivo.14:59 I battistrada continuano a perdere secondi chilometro dopo chilometro. L’impressione è che i big non vogliano lasciarsi sfuggire l’occasione di lottare per il successo di.14:55 85 km al traguardo di questa durissima terzadeldi. Non c’è un metro di pianura e nel finale gli uomini di classifica saranno chiamati ad uscire allo scoperto.