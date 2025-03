Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Armirail da solo al comando, 40km al traguardo!

16:19 Nuovo aggiornamento con Brunoalcon 1'10" su Germani, Molenaar e Wenzel e 2'45" sul gruppo.16:16 Mancano 10km al termine della salita del Coll de la Creueta, nel plotone nessuno degli uomini di classifica ha ancora provato un attacco.16:13sta tenendo giù il piede pesante: i primi tre inseguitori sono già a 20 secondi, mentre il resto del gruppo è tornato a 2'10".16:10 Intanto attenzione perchè Brunoha preso margine rispetto a Germani, Molenaar e Wenzel. Il francese punta a tagliare per primo il GPM, risultato che gli consentirebbe di salire balzare in testa nella classifica scalatori con 31 punti.