Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Armirail da solo al comando, 30km al traguardo!

16:51 Il plotone ha ripreso Germani, Molenaar e Wenzel e si lancia all'inseguimento di Bruno.16:48 Il gruppo si sta lentamente riportando su Germani, Molenaar e Wenzel. Matthew Brennan, leader della classifica generale, non si è ancora staccato.16:45 Adesso i corridori dovranno affrontare circa 15km di discesa, che li porterà all'ultimo GPM, quello di "La Molina".16:42 Brunotermina l'ascesa del Coll de la Creueta e vince i 26 punti in palio per questo GPM, il francese è il nuovo leader della classifica scalatori.16:39 in molti decidono di mettersi la mantellina, c'è addirittura la neve in questi ultimi chilometri di salita.