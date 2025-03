Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 65km al traguardo, 4’10” di vantaggio per il quartetto in fuga!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA COPPI&BARTALI DALLE 11.55LADELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 12.3015:41 Il plotone ha recuperato tanto negli ultimi chilometri, ildei 4 battistrada è sceso a 3’00”.15:38 La testa della corsa sta battezzando in questo momento i 10km di discesa che porteranno al Coll de la Creueta: 20,3km al 5,1%.15:35 Quando sono passate 4 ore dall’inizio dellal’andatura media registrata è di 38.1 km/h.15:32 Si sta per concludere la tratta di salita del Coll de la Batallola, vi ricordiamo che gli ultimi 60km saranno parecchio impegnativi in termini di pendenza.15:29 Cielo coperto ma fortunatamente non sono previste precipitazioni. Sospiro di sollievo dunque dopo i rovesci che hanno caratterizzato la primadella corsa iberica.