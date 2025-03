Oasport.it - LIVE Brugge-De Panne 2025 in DIRETTA: TUTTI GIÙ PER TERRA!! Molano vince davanti a Milan in una volata condizionata dalle cadute

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALILADEL GIRO DI CATALOGNA17.01 Questa lafinale:Final km's were pure horror! Sebastianwins the race #ClassicDepic.twitter.com/KdgW6qtzKK— Eemeli (@LosBrolin) March 26,16.59dalla brutta caduta nell’ultimo chilometro in cui sono rimasti coinvolti quasii protagonisti ed ha stravolto le posizioni del gruppo. I corridori sono caduti in un restringimento della strada estremamente pericoloso.16.59 Arriva la conferma: Juan Sebastianla-De!!16.58 Arrivo al photofinish tracon il corridore della UAE Team Emirates XRG che dovrebbe aver avuto la meglio.16.58risale in progressione e prova a superare