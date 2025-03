Oasport.it - LIVE Brugge-De Panne 2025 in DIRETTA: si va verso metà gara, gruppo sotto i 2? dai fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 11.55LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0014:37 Mancano 115km alla fine, margine sempre di 2’05”.14:34 De Vries e Bloem (Unibet Tietema); Morgado (UAE); Lambrecht (Wagner); Vercouillie (Flanders-Baloise).14:33 Percorsi 80 dei 195.6km in programma.sempre nell’ordine dei 2? dai, che andiamo a ricordare.14:30 Ed ecco che il plotone è scesoi 2? di distacco dai 5.14:28 Siamo a 115km dalla fine. Ancora nessuno dei big ha avuto problemi, salvo sorprese sarà volata tra Milan, Philipsen e Merlier.14:25 Margine deiche scende a 2’10”!14:24 Mancano 124km alla fine, ci si avvicina a!14:22 Appena 12°C in Belgio, temperature basse: ricordiamo che piove.