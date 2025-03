Oasport.it - LIVE Brugge-De Panne 2025 in DIRETTA: si parte, Jonathan Milan tenta il colpaccio in casa di Merlier

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 11.55LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0013:04 Si avvantaggiano 5 corridori: Morgado, Bloem, Lambrecht, De Vries e Vercouillie.13:01 Subito problemi per Olav Kooij, che si ferma alla team car.13:00 Dopo 6km completati di 196, andiamo a ricordare che si percorreranno 3 giri all’interno del ‘maxi-circuito’ che verrà percorso 3 volte lungo circa 55km.12:55 I favoriti non possono che essere Time Jasper Philipsen.12:54 La gara è appena cominciata, con i corridori che hanno appena completato i primi 2 chilometri. Non ci sono difficoltà, si giungerà in volata!12:50 E allora, ci si aspettano fuochi d’artificio tra sprinter molto competitivi in Belgio.