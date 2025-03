Oasport.it - LIVE Brugge-De Panne 2025 in DIRETTA: scende sotto i 3? il margine dei fuggitivi

LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 11.55LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0013:52 Mikel Bjerg (UAE) costretto al cambio bici. Purtroppo anche oggi si ha l'impressione che vedremo molte cadute, il tracciato non è così ampio e le rotatorie non mancano.13:50 Distacco del plotone sceso a 2'45". Mancano però ancora 150km al traguardo, è troppo presto per scoprirsi.13:47 Ricordiamo i team che sono in fuga: De Vries e Bloem (Unibet Tietema); Morgado (UAE); Lambrecht (Wagner); Vercouillie (Flanders-Baloise).13:45 Mancano 155km alla fine!13:44 Sono: Morgado, Bloem, Lambrecht, De Vries e Vercouillie.13:43 Intanto il gruppo si è portato a 2'55" daiche a breve andiamo a ricordare.13:40 Jonathan Milan nondal podio da 5 gare concluse in volate di gruppo.