Oasport.it - LIVE Brugge-De Panne 2025 in DIRETTA: Milan sfida Merlier e Philipsen

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 11.55LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0012.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella-De.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della-De. Dopo le classiche italiane con la prima monumento della stagione si ritorna al Nord, per la precisione in Belgio. Nella quarantanovesima corsa di questa “giovane classica” i corridori si daranno battaglia per 195.6 chilometri.Il percorso è totalmente pianeggiante e con ogni probabilità condurrà ad un arrivo in volata. La corsa non presenta alcuna difficoltà altimetrica con i corridori che dopo 67 chilometri arriveranno a Dedove entreranno in un circuito di 43 km da ripete per tre volte.