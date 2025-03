Oasport.it - LIVE Brugge-De Panne 2025 in DIRETTA: inizia l’ultimo giro, 5 in fuga con 1? sul gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALILADELDI CATALOGNA15.58 Dopo poco più di tre ore di corsa la velocità media è di 47.1 km/h.15.56 Oltre Jonathan Milan gli italiani possono sperare in Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team). L’italiano potrebbe essere una delle sorprese di questa corsa in cui punta ad un piazzamento in top 1015.54 50 km all’arrivo!15.52 Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Michiel Lambrecht (Wagner Bazin WB), Joren Bloem e Hartthijs De Vries (Unibet Tietema Rockets) hanno 1 minuto di vantaggio sul.15.50 Attenzione perchè a circa 10 chilometri dal linea d’arrivo c’è molto vento che potrebbe favorire qualche ventaglio15.47 Continua il lavoro della Team Visma Lease a bike.