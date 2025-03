Oasport.it - LIVE Brugge-De Panne 2025 in DIRETTA: gruppo a 35? dai fuggitivi ai -30 km

16.34 Nelle prime posizioni del gruppo arriva il treno della Red Bull – BORA – hansgrohe che corre per Sam Welsford.16.32 20 km all'arrivo16.30 In questo tratto di corsa i fuggitivi non solo non perdono dal gruppo ma guadagnano qualcosa: il vantaggio è di 43?.16.27 Ricordiamo i nomi dei 5 corridori che compongono il gruppo di testa: Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Michiel Lambrecht (Wagner Bazin WB), Joren Bloem e Hartthijs De Vries (Unibet Tietema Rockets)16.25 Il gruppo non sta guadagnando molto sui 5 fuggitivi che hanno un vantaggio di 37?16.24 Problemi meccanici per Robin Froidevaux (Tudor Pro Cycling Team) che ha rotto il cambio