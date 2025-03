Oasport.it - LIVE Brugge-De Panne 2025 in DIRETTA: fuga di cinque atleti con 2’30” di margine!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 11.55LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0013:30 L’Italia è a quota 20 successi individuali in stagione, a meno uno ci sono Francia e Belgio. Inutile sottolineare quanto sarebbe di peso una vittoria oggi.13:26 Distacco invariato del plotone a 35? di gara completati. L’arrivo sarà intorno alle ore 17!13:24 Tra circa 35km si giungerà per la prima volta sulla finish line, che poi verrà percorsa altre due volte prima dell’attesissimo sprint finale!13:23 Dopo 30km di gara, i fuggitivi hanno 2’35” disul plotone.13:20 Il più titolato del gruppo di fuggitivi è senz’altro Morgado dall’alto delle sue 5 vittorie nel Pro Tour.13:18 Gli unici che hanno lo stesso team nel gruppo di fuggitivi sono De Vries e Bloem, che corrono per il team Unibet Tietema.