Oasport.it - LIVE Brugge-De Panne 2025 in DIRETTA: fuga a 1? 15?, Albanese rientra in gruppo

15.47 Continua il lavoro della Team Visma Lease a bike. I calabroni corrono per Olav Kooij, che nelha vinto tre corse. In particolare l'olandese ha trionfato nella quarta tappa della Tirreno – Adriatico dove ha battuto Jonathan Milan.15.44 Tim Merlier è il principale favorito di questa corsa. Il campione europeo ha iniziato nel migliore dei modi la stagione vincendo 6 corse. Il belga cerca il secondo successo in carriera alla-Dedopo la vittoria ottenuta nel 2022 ed il secondo posto dello scorso anno.15.41 60 km all'arrivo15.39rimane nelle ultime posizioni del.15.37 Questi i podi delle ultime edizioni della Classic-De:2024 Jasper PHILIPSEN Tim MERLIER Danny VAN POPPEL2023 Jasper PHILIPSEN Olav KOOIJ Yves LAMPAERT2022 Tim MERLIER Dylan GROENEWEGEN Nacer BOUHANNI2021 Sam BENNETT Jasper PHILIPSEN Pascal ACKERMANN2020 Yves LAMPAERT Tim DECLERCQ Tim MERLIER2019 Dylan GROENEWEGEN Fernando GAVIRIA Elia VIVIANI 2018 Elia VIVIANI Pascal ACKERMANN Jasper PHILIPSEN