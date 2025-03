Oasport.it - LIVE Brugge-De Panne 2025 in DIRETTA: festival di abbandoni, gruppo a 2? dai fuggitivi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 11.55LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0014:28 Siamo a 115km dalla fine. Ancora nessuno dei big ha avuto problemi, salvo sorprese sarà volata tra Milan, Philipsen e Merlier.14:25 Margine deiche scende a 2’10”!14:24 Mancano 124km alla fine, ci si avvicina a metà gara!14:22 Appena 12°C in Belgio, temperature basse: ricordiamo che piove.14:19 Fabio Jakobsen, che già prima aveva forato abbandona la gara, così come Alex Kirsch (Lydl), Noah Vandebranden (Flanders Boloise); Kelland O’Brien (Jayco)14:18 Ben quattro ritiri!14:15 Passati adesso i corridori per la prima volta sulla linea del traguardo! Mancano 130km a quella che deciderà la competizione!14:12 Piove,con 2’20” di margine.