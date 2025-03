Oasport.it - LIVE Brugge-De Panne 2025 in DIRETTA: De Vries sogna il colpaccio, il gruppo insegue

LA DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI LA DEL GIRO DI CATALOGNA 16.50 Nuova accelerazione in da parte della Soudal Quick Step. Si è leggermente perso il treno della Lidl Trek.16.48 Il ha ripreso i quattro fuggitivi ma rimane a 20? da Hartthijs De (Unibet Tietema Rockets).16.47 Arnaud De Lie è molto esposto nelle prime posizioni del. La Lotto potrebbe quindi aver scelto di puntare su Elia Viviani per la volata.16.46 Attenzione perché c'è del vento laterale! Il treno della Soudal Quick Step è tutto spostato sulla sinistra della carreggiata.16.46 Il lungo rettilineo del De Muren sta aiutando l'inseguimento del che si è riportato in un amen a 20? da De.16.45 10 km all'arrivo!16.