Thesocialpost.it - Liti continue, Meloni a muso duro: “Matteo e Antonio: adesso basta!”

Leggi su Thesocialpost.it

Prove di disgelo a Palazzo Chigi. L’atteso incontro tra Giorgiae i suoi due vicepremier si è svolto conSalvini presente di persona,Tajani collegato da Trieste e Guido Crosetto in sala, con il ruolo di mediatore. Un vertice di circa un’ora per cercare una linea comune sulla poca estera, tema che da settimane divide la maggioranza. L’obiettivo della premier è stato chiaro: “È arrivata l’ora di abbassare i toni”.Leggi anche: Claudio Lotito dorme in Senato mentre parla GiorgiaLeggi anche:telefona alla mamma della 15enne suicida: “Pronto Mirna, sono Giorgia”L’altolà della premier: “divisioni”Sebbene nessuno lo confermi ufficialmente, fonti di maggioranza raccontano cheabbia insistito sulla necessità di una tregua interna, soprattutto in vista delle prossime sfide internazionali.