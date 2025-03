Ilfattoquotidiano.it - Liste d’attesa, Schillaci striglia le Regioni: “Da novembre non ancora discusso in Conferenza il decreto attuativo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per la seconda volta in pochi mesi il ministro della Salute sollecita lesul tema drammatico delledella sanità pubblica: “I recenti dati emersi dalle ispezioni condotte dai Carabinieri del Nas tra ottobre e dicembre 2024 rivelano una situazione che non possiamo più tollerare: il 27% delle strutture sanitarie ispezionate presentairregolarità gravi”, scrive Orazioin una lettera al presidente delladelle, il leghista Massimiliano Fedriga che guida il Friuli-Venezia Giulia. “Persistono agende chiuse arbitrariamente,gonfiate, sistemi di prenotazione frammentati e pratiche opache che ostacolano l’accesso alle cure”, si legge nella lettera, che ricapitola irregolarità diffuse di cui il Fatto Quotidiano dà conto da anni.