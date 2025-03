Tpi.it - L’Istat: in Italia il 23% della popolazione è a rischio povertà o esclusione sociale

Inil 23,1%è adi: parliamo di 13,5 milioni di persone. Il dato è relativo al 2024 ed è in leggero aumento rispetto al 2023, quando si trovava in questa condizione il 22,8% dei residenti nel nostro Paese. Lo rilevanel suo rapporto, pubblicato oggi, sulle “Condizioni di vita e reddito delle famiglie”.L’Istituto nazionale di statistica individua tre possibili stati di indigenza: “di”, “grave deprivazione materiale e” e “bassa intensità di lavoro”. Chiunque rientri in almeno una di queste tre condizioni viene considerato “adi”.In particolare, è “a” chi vive in famiglie il cui reddito netto equivalente è inferiore al 60% di quello mediano. Nel 2024 si è trovato in questa condizione il 18,9%na (dato stabile rispetto al 2023) pari a circa 11 milioni di individui.