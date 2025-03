Lanazione.it - Lirico Sperimentale: ecco i costumi d’opera della collezione Tegano

Leggi su Lanazione.it

Si apre domani alle 18 al Museo del Tessuto e del Costume la mostra “IRenato Bruson – Tita“, a cura di Raffaella Clerici e Clelia De Angelis per il quarto appuntamento dei Pomeriggi del. Si tratta di dedicata ad alcuni tra i più rappresentativi degli oltre 250storici di scena realizzati dalla celebresta e scenografa Tita. I costum sono stati donati all’archivio storico dello Sperimental dal marito, il celebre tenore Renato Bruson presente oggi all’inaugurazione, e testimoniano l’arte e il talento, scomparsa nel 2022, che per decenni ha collaborato con i più prestigiosi teatriitaliani. Tra gli altri, saranno in mostra il celeberrimo costume di Simon Boccanegra, realizzato per il San Carlo di Napoli nel 1986, il costume di Rigoletto dello Sferisterio di Macerata nel 1993, quello di Falstaff indossato da Bruson al Teatro Marrucino nel 2006.