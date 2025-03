Iltempo.it - “L'ipotesi è....”. Dove si indirizzano le indagini per la donna morta a Trinità dei Monti

È il suicidio l'più accreditata dagli agenti della Polizia Locale che indagano sulla morte della 55enne spagnola, precipitata alle 7 di questa mattina dal parapetto della scalinata delladei. La, arrivata da sola a Roma ieri sera da Miami, aveva preso una stanza singola in un hotel in centro. Diversi i testimoni ascoltati, che avrebbero confermato il gesto estremo così come i familiari raggiunti telefonicamente dagli investigatori, che saranno in Italia domani per il riconoscimento della salma. Al vaglio anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Lacadendo è finita all'interno di un'area privata afferente ad una attività commerciale: ad intervenire le pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale in servizio a piazza di Spagna insieme a personale sanitario, che ha trasportato laferita presso il Policlinico Umberto Iè deceduta per le gravi lesioni riportate.