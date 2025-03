Formiche.net - L’intramontabile superiorità morale. L’opinione di Merlo

Anche e soprattutto dopo la polemica sul documento di Ventotene – che, tra l’altro, ha permesso agli italiani di saperne un po’ essendo del tutto sconosciuto ai più, come ovvio e scontato – emerge un dato che, purtroppo, persiste a prescindere da qualsiasi cambiamento storico e politico. E cioè, la presunta ‘’ della sinistra italiana. Un elemento, questo, che storicamente ha accompagnato il comportamento concreto della sinistra italiana seppur nelle sue multiformi espressioni. In particolare, però, quella di derivazione comunista. Ma è indubbio che questo tic resiste a prescindere dal cambiamento dei partiti, delle classi dirigenti, del costume e della stessa cultura politica. Perché c’è uno stile che rende quasi esclusivo questo atteggiamento. E lo stile è quello di chi, di fronte a qualsiasi discussione, si erge come dispensatore di saggezza e di consigli rendendo la sua opinione quasi sempre dogmaticamente intoccabile.