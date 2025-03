Linkiesta.it - L’intesa tra Croazia, Albania e Kosovo è una sfida all’ambiguità della Serbia

A pochi giorni dalla sua nascita,train materia di difesa sta già attirando l’attenzione di osservatori e addetti ai lavori. Il linguaggiodiplomazia impone ai firmatari di mantenersi prudenti negli annunci. Non stupisce pertanto che, durante le cerimonie di rito a Tirana, i contraenti abbiano scelto di non menzionare il reale obiettivopartnership, pur essendone perfettamente consapevoli: proteggere la stabilità regionale dai pericoli che unaancora troppo vicina al Cremlino potrebbe rappresentare in futuro.Nei Balcani periodicamente scossi dalle tensioni, nessuno ha intenzione di rinunciare a fare il proprio gioco, soprattutto in una fase in cui gli sconvolgimenti internazionali minacciano ancora una volta di destabilizzare l’area: Belgrado, palcoscenico di massicce proteste antigovernative negli ultimi giorni, oscilla da anni tra il desiderio di aderire al mercato unico europeo – Italia e Germania rientrano tra i principali partner commerciali del Paese – e lo storico legame con Russia e Cina.