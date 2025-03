Formiche.net - L’intesa sulla difesa tra Londra e Bruxelles dipende dalla pesca. Ecco perché

“Basta con la retoricaBrexit”, dice John Healey. Il segretario alladel Regno Unito parla di, ma anche dii due dossier sembrano sempre più collegati man mano che ci sia avvicina al summit tra Regno Unito e Unione europea in agenda il prossimo 19 maggio.L’entente cordiale trae Parigi sembra non essere troppo cordiale su questi due temi.Da una parte Francia e Regno Unito, le potenze nucleari europee, sono oggi leader in Europa in termini di hard power, come ha dichiarato il primo ministro ceco Petr Fiala in un’intervista al quotidiano britannico Financial Times evidenziando anche come l’equilibrio del potere si stia spostando in risposta alla minaccia della Russia e alle pressioni degli Stati Uniti. E sono anche in prima linea al fianco dell’Ucraina davanti all’aggressione russa, con la proposta di una “coalizione di volenterosi”.