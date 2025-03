Ilfattoquotidiano.it - L’intelligenza artificiale arriva su Whatsapp: ecco come funziona Meta AI e in cosa può esserci utile

AI sbarca su, e l’Italia è tra i Paesi che stanno ricevendo l’aggiornamento.dipermette di ottenere risposte immediate, tradurre testi e persino modificare immagini direttamente dall’app. Non tutti gli utenti hanno ancora accesso alla funzione, ma il rilascio è in corso.Interagire conAI è semplice. Il chatbot si attiva in due modi: cliccando sull’icona dedicata con i colori della compagnia o menzionandolo in una chat con “@ai”. Una volta aperta la conversazione, è possibile fare domande su vari argomenti, richiedere consigli o informazioni su luoghi e oggetti.specifica che le risposte possono essere generate anche in forma vocale, con la possibilità di scegliere diverse voci.Una delle funzioni più interessanti, ma ancora limitate, riguarda l’analisi delle immagini.