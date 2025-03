It.insideover.com - L’intelligence Usa spia i conti in banca dei big di Pechino. E mette in imbarazzo Trump

Si dice che le guerre moderne si combattano con algoritmi, dati e dossier. E a guardare quello che si muove tra Washington e, c’è poco da dubitare.americana — quella che risponde all’Office of the Director of National Intelligence — è pronta a diffondere un documento che potrebbe creare più di unnei corridoi rossi del Partito Comunista cinese: un’inchiesta sui patrimoni opachi della nomenklatura cinese, Xi Jinping compreso.Un’indagine politicamente esplosiva. E proprio per questo, oggetto di una tensione crescente traamericana e la Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti, infatti, si prepara a incontrare il leader cinese in un summit dal valore strategico altissimo. E la pubblicazione del dossier, in questo momento, rischia di azzerare mesi di lavoro diplomatico.