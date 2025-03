Linkiesta.it - L’infallibile teoria economica di Franceschini e la morte del patriarcato

Ilè morto, ne dà il triste annuncio Dario. È gradita una donazione al circolo delle madri democratiche al posto dei fiori. Era una bella giornata, quella di ieri, stavo leggendo un articolo sull’Unione europea che è in procinto di pubblicare una lista di cose da tenere in casa, perché metti che scoppia una guerra termonucleare, metti che arriva un tornado di fuoco; bisogna farsi trovare preparati. Era una bella giornata, quella di ieri, riflettevo sulla lungimiranza di aver scelto di abitare a due minuti dall’unico bunker antiatomico di Milano e che Elon Musk aveva proprio ragione quando scriveva only the paranoid survive. Riflettevo sul fatto che non è proprio un bel periodo, però che bella giornata, almeno c’è l’Esselunga che ti porta le pastiglie di iodio a casa.