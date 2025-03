Quotidiano.net - L’inchiesta Visibilia. Gelo di FdI su Santanchè: "Se a processo si dimetta"

Galeazzo Bignami, capo dei deputati di FdI, ci prova a risolvere il caso: "Noi riteniamo che se ci dovesse essere un rinvio si arriverebbe a una presa d’atto della necessità di lasciare l’incarico. Non perché stia governando male il turismo, ma per garantirle la possibilità di difendersi nel modo più sereno possibile". Insomma, una spintarella decisa verso la porta d’uscita. Ma ci vuole altro per mettere il sale sulla coda a Daniela: alla vigilia dell’udienza di Milano in cui il giudice deve decidere se mandarla aper il reato di truffa aggravata allo Stato sui contributi della cassa integrazione Covid ai dipendenti della società, s’inventa una mossa a sorpresa che spera rinvii tutto alla calende greche. Poco dopo le parole di Bignami, notifica la sostituzione dell’avvocato Salvatore Sanzo, civilista, con il collega Salvatore Pino che è invece penalista, storico legale di Fininvest.