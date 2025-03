.com - L’inaspettata armonia tra la composizione classica italiana e il moderno intrattenimento videoludico

Leggi su .com

C’è un filo che inaspettatamente connette la musicae il mondo contemporaneo dei videogiochi, dal franchise di Assassin’s Creed a quello di Final FantasyA prima vista non darebbe da pensare che ci sia potenzialmente un incrocio tra l’incredibilmente complesso settore della musicae il mondo contemporaneo dei videogiochi. Tuttavia, una ricerca di tipo diverso rivela un dialogo alquanto scorrevole che, inaspettatamente, percorre entrambe le arti. Il legame non è incidentale, ma parla di un’affinità strutturale ed emotiva radicata che merita di essere scoperta.Le radici storiche di un dialogo contemporaneoL’eredità musicalesegnata da Vivaldi, Rossini e Verdi ha plasmato il panorama sonoro italiano in modi che continuano a riverberare nelle produzioni moderne.