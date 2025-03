Lanazione.it - Lina, passione fotografica. La “pioniera“ entra nel patrimonio storico dell’AFL con i suoi scatti

Orselli Ghilardi è la prima fotografa lucchese chea far parte del grande-documentario dell’Archivio Fotografico Lucchese, grazie alla recente donazione del fotografo e figlio di, Lucio Ghilardi. A questa donna ‘’ della fotografia è dedicata la mostra “Orselli Ghilardi- fotografa per amore a Lucca”, allestita in questi giorni a villa Bottini, nella sala di consultazione dell’Archivio Fotografico Lucchese. Fortemente voluta dall’assessorato alla cultura del Comune di Lucca, Mia Pisano, e inserita all’interno del calendario “Ritratti di donne” promosso dall’assessorato e dalla commissione per le Pari Opportunità, la mostra raccoglie alcune delle opere più significative di questa donna che ebbe una vita coraggiosa e fuori dal comune: non ancora maggiorenne infatti sposò, con il permesso dei genitori, il fotografo Eugenio Ghilardi presso il quale lavorava, uomo di 26 anni più anziano.