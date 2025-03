Game-experience.it - Lies of P: Overture, il director ha svelato la durata dell’espansione ed altri dettagli

Il gameJiwon Choi hanuove informazioni suof P:, espansione che promette di arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco, offrendo una nuova storia che si colloca prima degli eventi del gioco base. Con unastimata tra le 15 e le 20 ore per i giocatori più esperti,introduce una serie di nuovi boss, armi, ambientazioni e personaggi inediti. L’espansione non è un contenuto separato, ma è profondamente interconnessa con la trama principale, contribuendo a completare l’universo narrativo diof P.Ilhanel corso di una nuova intervista con GamesRadar chetrasporta i fan indietro nel tempo per assistere al massacro delle marionette, un evento chiave che ha segnato la tragica storia della città di Krat. In questa espansione, i giocatori seguiranno il percorso di vendetta di Lea, il leggendario stalker, esplorando nuove aree e affrontando pericoli inediti.