L'idea del Pd contro il telemarketing aggressivo: "Prefisso unico per chi lo fa"

Il Pd ha presentato due emendamenti al decreto Bollette per provare arginare il fenomeno del, definito un “flagello”. Le proposte sono “complementari” ma “efficaci anche singolarmente” e prevedono da un lato l’obbligo per operatori e imprese di “evidenziare nel display del telefono che l’utente sta per ricevere una chiamata di natura commerciale” e dall’altro che “tutte le tipologie didebbano essere associate ad unimmediatamente riconoscibile”.Per i capogruppo in commissione Ambiente e Attività Produttive Marco Simiani e Vinicio Peluffo si tratta di “strumenti innovativi, oggi facilmente applicabili, che metterebbero finalmente ordine nella giungla di chiamate fastidiose, spesso aggressive e non trasparenti” che colpiscono ogni giorno milioni di cittadini.