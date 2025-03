Dailyshowmagazine.com - LIBRINFESTIVAL, 10 Anni di Passione per la Lettura ?

In un nuovo episodio del podcast musicale Lo Scaffale, condotto da Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni, ospiti sono Roberta Melasecca e Silvia Di Tosti, per presentarci la speciale edizione di, in collaborazione con il FESTIVAL DEL TEMPO, che inizia il 28 marzo 2025 per festeggiare i 10di attività. Gli appuntamenti, che si terranno fino a novembre, ruotano attorno al tema “Desiderio”. Tra gli eventi principali, il Premio Letterario10selezionerà cinque libri finalisti, tra cui “Donne che non muoiono” di Maristella Lippolis, che sarà presentato il 28 marzo a Monterotondo. Il Tema del Desiderio: Una Scelta Significativa Il festival di quest’anno si concentra sul tema del “desiderio”, una decisione che è emersa da un incontro tra le organizzatrici.