Libero sul web cambia vestito e resta corsaro

ha un nuovo sito web, è la nostra (e vostra) nave corsara. Durante il varo, come sempre, c'è chi issa le vele, chi lucida gli ottoni e chi si dà da fare con il martello sul ponte, ma siamo in mare, navighiamo e lo scafo è filante come uno yacht da corsa. Questo battesimo nel mare della Rete, a 25 anni dalla fondazione del nostro giornale, per me è anche una regata della memoria, il ritrovo di un tempo che non è perduto. Il giornalismo entrò in una (in)consapevole fase rivoluzionaria 36 anni fa, quando nel 1989 Tim Berners Lee inventò il World Wide Web, lo spazio di Internet. Iniziò per tutti noi una fase di sperimentazione, la cultura digitale si diffuse (in maniera caotica) e l'Italia fu tra i pionieri, il primo quotidiano digitale in Europa nacque nel 1994, fu L'Unione Sarda. Nell'isola c'erano (e ci sono ancora, se vi fosse una classe dirigente all'altezza della sfida) tutte le condizioni per far nascere una Silicon Valley europea.