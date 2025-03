Quotidiano.net - Liberato il regista da Oscar. Ballal accusa Israele:: "Ferito e maltrattato"

Tre settimane dopo aver trionfato a Los Angeles aggiudicandosi assieme all’israeliano Yuval Avraham l’per il miglior documentario (No Other Land), ilpalestinese Hamdanè bruscamente tornato alla cruda realtà della sua terra quando, dopo una notte di violenze, è stato recluso in un stazione di polizia israeliana e poi ricoverato in un ospedale di Hebron (Cisgiordania) in seguito alle lesioni riportate alla testa e allo stomaco. Sulla vicenda, che ha suscitato forte scalpore all’estero, ma un interesse molto ridotto in, si sono avute versioni diverse. La moglie di, Lamya, ha riche le violenze sono iniziate quando è stato affrontato "da tre coloni" di fronte alla propria casa di Sussya: un villaggio cisgiordano vicino a Masafer Yatta, la località al centro del drammatico documentario per le sue continue lotte fra gli abitanti e le forze israeliane.