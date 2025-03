It.insideover.com - Lettere da Iwo Jima

Non ci sono spiagge bianche bagnate da un mare cristallino come a Okinawa, né palme o frutti tropicali ad accogliere frotte di turisti. Iwoè un’isola avvolta in una cupa e silenziosa desolazione. Dista un migliaio di chilometri da Tokyo ed è incastonata nell’Oceano Pacifico, quasi più vicina alle Isole Marianne che non al Giappone, Paese di cui fa parte.A guardarla dall’alto, nelle immagini satellitari, si notano subito due cose: ha un’insolita forma a pera ed è piccolissima. Quest’isoletta vulcanica, ricoperta da sabbia nera di origine vulcanica, ha infatti una superficie di appena 21 chilometri quadrati, è lunga 8 chilometri e larga 4. Qui non c’è assolutamente nulla, fatta eccezione per un vulcano spento che domina la parte centro-settentrionale, il Suribachi, e l’altopiano di Motoyama che si staglia a sud.