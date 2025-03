Quotidiano.net - Letizia Moratti (Forza Italia): “Compatti in politica estera. La coalizione sia più matura”

Milano, 26 marzo 2025 –richiama il centrodestra, e in particolare Matteo Salvini, a una “maggiore maturità comune” inperché dividersi sulle strategie da seguire a livello internazionale è sempre sbagliato e in questo momento lo è in modo particolare: “In gioco c’è la difesa dell’, dei nostri valori, delle nostre imprese”. Da qui la necessità di non cadere nel “populismo quaquaraquà”, una definizione della quale il ministro forzista Antonio Tajani possiede il copyright e che lei – europarlamentare e presidente della Consulta nazionale di– trova calzante anche in riferimento a certe prese di posizione dello stesso Salvini.durante la conferenza stampa di, Roma, 30 gennaio 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Nelladi governo ci sono tre posizioni diverse sulla: l’europeismo di, l’antieuropeismo di Salvini e, nel mezzo, Giorgia Meloni che prova a far da ponte tra l’Europa e Trump.