L’Ente Idrico Campano accelera sul potenziamento delle reti e sulle grandi opere

Tempo di lettura: 3 minutiUn passo avanti importante verso un sistemapiù efficiente, resiliente e sostenibile. Il Comitato Esecutivo del, riunitosi oggi nella sede di via De Gasperi, ha approvato una serie di interventi strategici per il rafforzamentoinfrastrutture regionali e per garantire equità e modernizzazione del ServizioIntegrato.Tra le delibere approvate, un intervento strategico per la modernizzazioneidriche regionali: i servizi di ingegneria e architettura per il rilievo, l’analisi, la modellazione idraulica, la distrettualizzazione e la ricercaperdite nelledi distribuzione urbana. Grazie a un finanziamento di circa 6 milioni di euro della Regione Campania,potrà intervenire negli Ambiti Distrettuali che, in passato, non avevano potuto beneficiare dei fondi del React-Eu, colmando così un gap infrastrutturale significativo.