L' emergenza è monopattino selvaggio

Ho letto un servizio dove si chiede ai ciclisti il loro parere sulla sicurezza delle piste ciclabili. Vorrei venissero spese parole, e chiunque giri per Bologna può vederlo, sulla totale mancanza di rispetto da parte dei ciclisti e guidatori disulle regole basilari. Ovvero non passare con il rosso, non andare contromano, rispettare le precedenze, non passare sulle strisce pedonali senza rallentare. Antonio De Carlo Risponde Beppe Boni Le piste ciclabili spuntano ovunque anche dove ci sono pochi ciclisti. In alcuni casi tendono ad essere talmente larghe che vi può transitare un'auto mentre talvolta si restringono le carreggiate per gli automezzi tanto che sembrano piste ciclabili. A parte questo la maleducazione di certi ciclisti, soprattutto nel centro storico, è inarrestabile.