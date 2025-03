Lettera43.it - L’elenco dei bonus attivi nel 2025 per chi ha un Isee inferiore a 25 mila euro

Leggi su Lettera43.it

Dalbollette a quello non ancora partito degli elettrodomestici, passando per asili nido e nuovi nati. Sono tanti i contributi a cui i nuclei familiari di alcune fasce economiche possono accedere. Al netto di alcuni che prevedono degliinferiori ai 9, come quello per gli anziani o lo sconto sulla Tari, quasi tutti hanno un limite imposto di 25. Ecco quali sono.Tutti iper glida 40, 35 e 25in giùIlbollette Tra ianche quello per le bollette (Imagoeconomica).Tra le agevolazioni in programma per illa più attesa è ilbollette. Si tratta di un contributo di 200per i nuclei familiari conai 25. Sarà erogato soltanto a partire dal secondo trimestre dell’anno e nell’ultima modifica al decreto la durata del sostegno è stata accorciata, da sei a tre mesi.