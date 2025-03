Ilfattoquotidiano.it - “Lei sta chiaramente mentendo”: arrestata l’ex guardia del corpo di Maradona. Le chat lo incastrano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il tribunale argentino alle prese con il processo a sette professionisti sanitari accusati di omicidio colposo per la morte di Diego Armandoha ordinato l’arresto perdeldella leggenda del calcio mondiale, accusandolo di aver taciuto informazioni e mentito durante la sua testimonianza. Su richiesta della procura, il tribunale penale di San Isidro, sobborgo di Buenos Aires, ha ordinato che Julio César Coria venga indagato per falsa testimonianza. “Lei sta”, ha affermato il pm Patricio Ferrari rivolgendosi a Coria durante la deposizione in cui il bodyguard sosteneva di non avere alcun tipo di relazione con il neurochirurgo Leopolodo Luque, principale imputato con l’accusa di omicidio colposo. Ferrari ha quindi smentitodeldel fuoriclasse argentino mostrando delleche lo hanno incastrato.