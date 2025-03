Lanazione.it - Legnaia e Ponte a Greve. Assemblea infuocata: "Basta ragazzi violenti"

Leggi su Lanazione.it

Tensioni lunedì sera alla casa del popolo di San Quirico per il convegno organizzato dal circolo Pd di, San Quirico e‘Diritto alla sicurezza e integrazione: per una comunità inclusiva’. All’ingresso un presidio di una trentina di membri del Comitato Quartiere 4 ad attendere l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio. "Siamo qui per ricordargli che ha dei doveri nei confronti della cittadinanza, che in questo quartiere ci sono dei problemi per la sicurezza – spiega il presidente del comitato Alessandro Biggio –. La nostra presenza è per far capire che siamo attenti e che vogliamo che qualcosa sia fatto; poi saranno loro a farlo, noi li chiamiamo a risolvere. Dopo la manifestazione abbiamo visto un po’ di pattugliamento nel quartiere, lo riconosciamo, ma non". L’evento del Pd è proprio per riflettere sul tema, spiega il segretario della locale sezione Francesco Cicculli: "La nostra volontà è quella di aprire a degli interventi tecnici che ci possano dare una visione con la consapevolezza delle diverse sensibilità.