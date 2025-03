Ilrestodelcarlino.it - Legge sul fine vita. Cappato all’attacco: "Fatela entro l’estate"

L’Associazione Luca Coscioni va in pressing su Michele de Pascale. Obiettivo: far sì che l’Emilia-Romagna calendarizzi lasul, seguendo quanto fatto in Toscana. L’appello arriva da Marco, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, che ieri, dall’hotel Carlton di Bologna, ha chiesto "a consiglieri e consigliere di assumersi la responsabilità di una decisione". Insomma, la determina regionale che disciplina il suicidio assistito licenziata quando ancora era governatore Stefano Bonaccini, non basta. Una decisione, quella del provvedimento regionale, che prevede un iter di 42 giorni per portare a termine il suicidio assistito, che venne presa per ere scontri politici in Aula, viste le divisioni anche interne al Pd. Ma sespinge sul modello toscano (la prima regione che si è dotata di unasul), il governatore emiliano-romagnolo, ieri ospite al Salotto di Patrizia Finucci Gallo all’hotel ’Il Guercino’ a Bologna, frena.