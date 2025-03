Vanityfair.it - L'editoriale di Simone Marchetti: Effetto nocebo

Stiamo vivendo una delle rivoluzioni culturali più e radicali della storia dell’umanità: l’era digitale. Negli ultimi vent’anni abbiamo visto fiorire i social, la loro potenza comunicativa e d’informazione e abbiamo creduto in un mondo più connesso e più libero. Non tutto è stato sbagliato, anzi. Ma qualcosa è andato decisamente storto: alcune ricerche dimostrano come la disinformazione sui social influisca negativamente a livello psicosomatico sulle persone facendole stare peggio