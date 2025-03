Sololaroma.it - Lecce-Roma, probabili formazioni: rebus attacco, i dubbi di Ranieri

Continua il percorso di avvicinamento al rientro in campo per la, che sabato 29 marzo sfiderà ilin una fondamentale gara per continuare a credere nella rimonta Champions. La trentesima giornata di campionato segnerà l’inizio dell’ultima parte di stagione, con ancora nove tappe prima di arrivare al traguardo di fine maggio. Negli ultimi mesi i giallorossi hanno viaggiato a grande velocità e per puntare al quarto posto dovranno continuare con questo ritmo.In casala sosta ha portato la brutta notizia dell’infortunio di Dybala, che ieri, martedì 25 marzo, ha svolto l’operazione dopo la lesione al tendine semitendinoso della gamba sinistra. I giallorossi saranno dunque costretti a fare a meno del proprio giocatore di maggior qualità per tutti gli ultimi due mesi ma dovranno essere bravi a compensare l’assenza forzata della Joya trovando risorse da coloro che partivano dietro nelle gerarchie e che ora hanno la possibilità di trascinare la squadra.