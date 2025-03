Sololaroma.it - Lecce-Roma, domani alle 13:00 la conferenza stampa di Ranieri

Lasi prepara a scendere in campo dopo la sosta per le nazionali. Al rientro dalla pausa, i giallorossi saranno ospiti delnell’anticipo della trentesima giornata di campionato, in programma sabato 29 marzo20:45 al Via del Mare. La squadra di Claudioandrà alla ricerca della settima vittoria consecutiva, con l’obiettivo di continuare a rincorrere il quarto posto, l’ultimo disponibile per la qualificazione in Champions League, che ad oggi dista solamente quattro punti.13:00 ladi, giovedì 27 marzo,ore 13:00sarà presente nella saladel Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per risponderedomande dei cronisti presenti, a due giorni dalla partita. Tra i temi più caldi il sostituto di Paulo Dybala, che ha terminato anzitempo la sua stagione dopo l’operazione chirurgica a Londra per risolvere la lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra.