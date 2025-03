Sololaroma.it - Lecce-Roma, arbitra Manganiello: Di Paolo al Var

La sosta per le nazionali sta giungendo al termine e contestualmente si avvicina anche la ripresa del campionato. Laaffronterà ilal Via del Mare nella trentesima giornata di campionato, nell’anticipo in programma sabato 29 marzo alle 20:45 al Via del Mare. Domani, giovedì 27 marzo, è prevista la conferenza stampa di Claudio Ranieri a due giorni dalla sfida., la designazioneleLa Lega Serie A ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 30ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma da sabato 29 a lunedì 31 marzo. Sarà Gianlucadella sezione di Pinerolo a dirigerà la gara tra, in programma sabato 29 marzo alle 20:45. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Moro, con Cosso IV Ufficiale.