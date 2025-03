Sololaroma.it - Lecce al lavoro per la Roma, Giampaolo riabbraccia tre pilastri: assenti Gaspar e Krstovic

Le questioni extra campo sono un qualcosa destinato ad accompagnare lanelle prossima settimane, specialmente per quanto riguarda un Gasperini sempre più sponsorizzato ed associato all’ambiente giallorosso. Vitale però riportare la concentrazione al campo, perché fra tre giorni c’è il testda superare, in una trasferta tutt’altro che simil passeggiata per i ragazzi di Ranieri. Se i capitolini vedono infatti all’orizzonte l’obiettivo Champions League, di fronte ci sarà un avversario con ambizioni diverse ma ugualmente agguerrito.che infatti cerca la sua terza salvezza consecutiva, da sudare fino all’ultima giornata esattamente come le ultime due: salentini in difficoltà di risultati, viste le 4 sconfitte consecutive rimendiate nelle ultime uscite, con un vantaggio sull’Empoli terz’ultimo al momento di 3 punti.