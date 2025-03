Amica.it - Le tendenze della primavera 2025 le vogliono strane, insolite, dal design spiazzante e per niente rétro

Leggi su Amica.it

Esattamente un anno fa era esplosa la tendenza delle slingback con kitten heel. Ovvero quelle calzature ultra femminili che facevano immediatamente tornare al passato, riproponendo stilemi che arrivavano direttamente dagli Anni 50. Oggi le cose sono molto cambiate. Ilsembra infatti essere l’anno delle slingback particolari. Per spiegare meglio, potremmo dire che quelle presentate nelle collezioni primaverili hanno un’aria tutt’altro che. Anzi, trovano il loro punto di forza in silhouette, tacchi e dettagli che guardano diritti verso il futuro, conquistando all’istante.Se si è in cerca di un paio di scarpe perfette per la bella stagione ma che allo stesso tempo possano cambiare in un attimo le sorti di un look catalizzando l’attenzione, allora sono proprio queste.