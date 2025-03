Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 26 marzo

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di262025. Ariete Sole nel segno: fattore di maturità, di espansione, di potenza vitale. Venere: amore, amicizia, denaro. Da un segno amico, Giove assicura efficienza nel campo pratico e Mercurio vi segue in viaggio - potrebbe invece essere troppo impulsivo con le reazioni e le parole. Infatti, se un problema si presentasse, sarà con i superiori, autorità. Immediata ripresa professionale, comunicate i vostri sentimenti alla famiglia e alle amicizie, rendete più spensierato l'amore. Camomilla e tiglio calmano. Toro Più fastidiosa che negativa questa Luna in Acquario - taglia di netto, apre di colpo - l'importanza dei cambiamenti che provoca vi sarà chiara in aprile.