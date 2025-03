Laspunta.it - Le rotatorie e la strada che non c’è. Pizzutelli “lo scomputo degli oneri lascia perplessi. Manca una visione di città”

Continua la diatriba a distanza tra Anselmoe il Sindaco Riccardo Mastrangeli sulleex Permaflex. Al centro della discussione glidi urbanizzazione portati adel privato pari a 451 mila euro e soprattutto lanza di unacomplessiva di quell’area che nei prossimi mesi, forse 1 o due anni, vedrà l’arrivo del polo logistico, l’insediamento di Amazon, una clinica.Una area, già di per se impattata oggi, ancor di più domani con questi insediamenti e con il centro commerciale che dovrebbe, da solo, movimentare 9000 persone. Su questo scenario, non solo lo “sconto” da 451 mila euro, operato dal Sindaco Mastrangeli e dalla giunta, ma l’assenza totale di, di uno sviluppo viario delle zone limitrofe, capaci di rendere meno impattante il traffico veicolare e, soprattutto, dei mezzi pesanti che oggi transitano su via Madonna delle rose, unaangusta, senza marciapiedi e con il rischio concreto di incidenti ed investimenti.